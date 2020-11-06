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Издатели WSJ и NYT нарастили квартальную прибыль за счет роста подписок

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Издатели ведущих ежедневных американских газет - The Wall Street Journal и New York Times - зафиксировали рост прибыли в последнем квартале благодаря увеличению выручки от подписок, которое нивелировало резкое снижение рекламных доходов на фоне пандемии.

Экономический кризис

News Corp., которой принадлежат WSJ, HarperCollins Publishers и новостные компании в Великобритании и Австралии, по итогам первого финквартала, завершившегося 30 сентября, получила чистую прибыль в размере $34 млн, или $0,06 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $227 млн, или $0,39 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль News Corp. составила 8 центов на акцию против 4 центов на акцию.

Выручка в минувшем квартале сократилась на 9,5%, до $2,12 млрд с $2,34 млрд, что главным образом обусловлено потерей поступлений от подразделения News America Marketing, занимающегося печатью рекламных проспектов, флаеров и купонов на скидку, который был продан ранее в этом году. Без учета этого подразделения скорректированная выручка снизилась на 3%.

Выручка от подписки и реализации тиражей выросла на 0,7%, до $1 млрд, тогда как выручка от рекламы рухнула на 45%, до $332 млн.

Прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) по итогам квартала составила $268 млн, что на 21% выше, чем годом ранее.

Подразделение Dow Jones & Co., которое, помимо WSJ, выпускает MarketWatch, Barron's и другие издания, увеличило EBITDA на 47%, до $72 млн.

New York Times Co., которая издает одноименную газету, в третьем финквартале, завершившемся 27 сентября, увеличила чистую прибыль более чем вдвое, до $33,6 млн, или $0,2 в расчете на акцию, против $16,4 млн, или $0,10 на акцию, годом ранее.

Квартальная выручка компании сократилась на 0,4%, до $426,9 млн с $428,5 млн. При этом выручка от подписки выросла на 12,6%, до $301 млн, тогда как выручка от рекламы упала 30,2%, до $79,3 млн.

News Corp США коронавирус Dow Jones New York Times

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