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План гуманитарного приема мигрантов в центре Парижа встревожил горожан

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Городские власти Парижа планируют открыть в понедельник центр дневного приема мигрантов в одном из туристических кварталов французской столицы, поблизости от Лувра, сообщил в субботу телеканал BFMTV.

Этот центр должен заменить недавно закрытый на северо-востоке города "гуманитарный привал", принимавший с конца мая 2019 года бесприютных мигрантов с 8:00 до 19:00. В распоряжении мигрантов были души, электрические розетки и стиральные машины. Для них работали курсы французского языка, им могла быть оказана юридическая и первичная медицинская помощь.

Новый центр должен открыться в бывшем здании мэрии первого округа французской столицы, он рассчитан на прием до 200 человек в день. А у горожан еще свежи в памяти картины стихийных лагерей близ прежнего центра в районе Порт де ля Шапель, где беженцы устраивались в антисанитарных условиях на улице вдоль парижской окружной дороги - Периферика.

Местные жители опубликовали петицию онлайн, чтобы такой центр был размещен в другом месте - в здании больницы "Отель Дьё".

"Я не ксенофоб, но мне представляется нежелательным воссоздавать посреди Парижа беспорядок, царивший у Порт де ля Шапель", - говорится в открытом письме парижанина, опубликованном газетой Le Parisien.

Вместе с тем, по словам заместителя парижского мэра Яна Бросса, отвечающего за прием беженцев, "настоящей полемики нет". "Проект вызывает вопросы, местные жители хотят разъяснений, это нормально. Мы должны развеять беспокойство", - сказал муниципальный чиновник, организовавший в минувшую пятницу интернет-консультации с жителями Парижа.

Открытие нового центра по обслуживанию мигрантов планируется на фоне недавних терактов во Франции. Убивший в октябре трех человек в церкви Ниццы был нелегальным иммигрантом из Туниса. Напавший в сентябре на людей близ бывшего здания редакции журнала Charlie Hebdo пакистанец находился во Франции по поддельным документам.

Нападение на церковь в Ницце

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Франция Париж

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