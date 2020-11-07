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CNN предсказал контроль демократов над палатой представителей

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Демократическая партия сможет удержать контроль над Палатой представителей Конгресса США, таковы прогнозы американского телеканала CNN.

Такие выводы сделаны на основании тех результатов, которые уже получили демократы в нижней палате Конгресса США, а также на перспективах результатов подсчетов на выборах по тем округам, где демократы лидируют значительно, отмечает телеканал.

К настоящему моменту, по данным CNN, демократы набирают в Палате представителей 211 мест из 218, необходимых для большинства. У республиканцев пока 197 мест.

США Конгресс США

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