CNN предсказал контроль демократов над палатой представителей

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Демократическая партия сможет удержать контроль над Палатой представителей Конгресса США, таковы прогнозы американского телеканала CNN.

Такие выводы сделаны на основании тех результатов, которые уже получили демократы в нижней палате Конгресса США, а также на перспективах результатов подсчетов на выборах по тем округам, где демократы лидируют значительно, отмечает телеканал.

К настоящему моменту, по данным CNN, демократы набирают в Палате представителей 211 мест из 218, необходимых для большинства. У республиканцев пока 197 мест.