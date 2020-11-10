Алиев пообещал наказать военных, сбивших российский вертолет

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил президента России Владимира Путина, что лица, сбившие в понедельник российский вертолет, будут наказаны.

"Президент Азербайджана выразил соболезнования с трагедией вокруг сбитого российского вертолета в Нахчыванском направлении азербайджано-армянской границы. Алиев сообщил Путину, что Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по данному факту, ведется расследование. Все винновые будут наказаны, и российская сторона будет проинформирована об этом", - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.