Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 52,6 млн

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии достигло по состоянию на 8:00 по Москве пятницы 52 681 305 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 611 622, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По информации университета, на утро пятницы во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 292 279 против 1 283 510 человек по состоянию на утро четверга (12 ноября), выздоровели более 34 млн.

В число стран с 5 млн и более зараженных COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. Лидером по числу инфицированных и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 10 546 023 случая заражения коронавирусной инфекцией (рост за истекшие стуки - 156 556) и 242 066 летальных исходов (рост за сутки - 451), излечились более 4 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где, по данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие стуки на 44 879 человек. Всего зафиксировано 8 728 795 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 547 - до 128 688, поправились более 8 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 781 582 заболевших, что на 33 922 человека больше, чем сутками ранее, умер 164 281 больной (рост - на 913), вылечились более 5,25 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 166,7. В США на 1 млн жителей скончались 749 человек, в Индии - 93, в Бразилии - 771.