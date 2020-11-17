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Сенат США принял антидопинговый "акт Родченкова"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Сенат США принял так называемый антидопинговый "акт Родченкова", сообщил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт.

"USADA благодарит всех тех, кто работал над созданием и принятием антидопингового "акта Родченкова" 2019 года (RADA), который прошел сегодня в Сенате США без сопротивления", - говорится в заявлении Тайгерта, опубликованном на сайте агентства.

Он отметил, что данный закон "обеспечит инструменты, необходимые для защиты чистых спортсменов и привлечения к ответственности участников международных допинговых заговоров, которые обманывают спорт, спонсоров и наносят вред спортсменам". Кроме того, закон защитит информаторов.

"Это великий день в борьбе за чистый спорт во всем мире, и мы с нетерпением ждем, когда этот законопроект станет законом", - отметил Тайгерт.

Законопроект назван по имени бывшего директора Антидопингового центра в Москве, после увольнения уехавшего в США.

Допинговый скандал

Григорий Родченков в 2015 году дал показания против Российского антидопингового агентства, обвинив его, а также представителей спортивных властей РФ в системном нарушении антидопинговых правил и сокрытии допинг-проб спортсменов.

Допинг в российском спорте

Он стал одним из главных информаторов ВАДА, которое расследовало допинг в российском спорте. Самым громким результатом расследования независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном стало отстранение сборной России по легкой атлетике от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Внутренняя переписка Родченкова вошла во вторую часть доклада комиссии Макларена, обнародованного 9 декабря 2016 года, в которой был сделан вывод о государственной системе поддержки допинга в российском спорте. Через несколько дней после этого Россию лишили права проводить Чемпионат мира по бобслею и скелетону.

В СКР назвали голословными и бездоказательными утверждения Родченкова о существовании в РФ госпрограммы поддержки допинга, в том числе в отношении футболистов российской сборной и заявили о намерении добиваться экстрадиции Родченкова из США.

В отношении него в России расследуется два уголовных дела - по ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия).

USADA Американское антидопинговое агентство

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