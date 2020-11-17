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Грузинская угледобывающая компания приостановила работу из-за COVID-19

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Грузинская угледобывающая компания "Сакнахшири" ("Грузуголь") приостановила производство из-за массового распространения коронавируса среди рабочих.

В ходе проведенного ПЦР-тестирования COVID-19 был выявлен у 144 сотрудников, говорится в распространенном во вторник заявлении компании. В итоге организация решила приостановить работу на две недели.

Основная часть сотрудников "Грузугля" переходит на самоизоляцию. В компании работают 1 170 человек.

Хроника 09 января – 17 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Грузуголь Грузия Коронавирус

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