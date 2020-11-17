На шахте в Донбассе возник пожар

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Судьба четырех горняков остается неизвестной после пожара в шахте имени Скочинского в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявили во вторник в МЧС ДНР.

"17 ноября в 5:20 поступило сообщение о пожаре в конвейерном штреке 5-й западной лавы на шахте им. Скочинского. В шахте находились 26 человек, 22 горняка были подняты на поверхность", - говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой МЧС ДНР. В ведомстве добавили, что на данный момент информации о судьбе еще четырех горняков нет.

Во время спасательных работ, по данным МЧС, пострадали три бойца оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда.