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Квартальная выручка ведущих инвестбанков мира взлетела на 20%

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Выручка 12 крупнейших инвестиционных банков мира в третьем квартале подскочила на 20% и достигла $44 млрд по сравнению с $36,8 млрд за аналогичный период прошлого года, показало исследование аналитической компании Coalition.

Доходы от торговли акциями и производными инструментами увеличились на 12% - до $11,1 млрд, от инвестиционного банкинга - на 16%, до $11,7 млрд.

Активность в сегменте операций с активами с фиксированной доходностью, валютами и сырьевыми товарами (FICC) в минувшие три месяца нормализовалась после беспрецедентного уровня волатильности в первом полугодии, говорится в сообщении. Совокупный доход ведущих банков от FICC взлетел на 26% и составил $21,3 млрд, что является максимальным объемом почти за десять лет.

За девять месяцев общая выручка инвестбанков выросла на 28% - до $147,5 млрд против $114,8 млрд годом ранее.

В том числе доходы от торговли акциями и производными инструментами повысились на 5%, составив $33,6 млрд, а в сфере инвестиционного банкинга - на 18%, до $35,4 млрд.

Выручка в сегменте FICC в январе-сентябре подскочила на 48%, в основном за счет сильного подъема в первом полугодии, и достигла $78,6 млрд. Сырьевые рынки стали одним из основных источников роста в данном секторе, продемонстрировав подъем более чем на 80%.

Штаты инвестбанков с начала текущего года сократились на 1%. При этом американские банки набирали сотрудников (+1%), в основном, в подразделения FICC, в то время как европейские увольняли (-5%).

По итогам всего 2020 года аналитики прогнозируют повышение совокупной выручки крупнейших инвестбанков на 25% - до $188,2 млрд. В прошлом году она снизилась на 1%.

В частности, как ожидается, доходы от торговли акциями и производными инструментами вырастут на 6% (до $43,4 млрд), от инвестиционного банкинга - на 17% (до $46,9 млрд), в сегменте FICC - на 42% ($97,8 млрд).

Coalition включает в число крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Corp., Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, UBS, HSBC Bank Plc, BNP Paribas, Societe Generale. При этом анализ компании не учитывает крупные австралийские и канадские банки и финансовые компании стран с развивающейся экономикой, которые отличаются значительным объемом операций с сырьем.

Coalition Goldman Sachs JPMorgan Chas Citigroup Bank of America Morgan Stanley Deutsche Bank Barclays Credit Suisse UBS HSBC BNP Paribas Societe Generale.

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