МВД Белоруссии объяснило рейды в школы и детсады профилактикой

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД, совершая рейды в школы и детские сады Белоруссии, не пытаются запугать детей и родителей, а лишь проводят стандартную работу по профилактике преступлений, заявил старший инспектор по особым поручениям отдела по организации работы инспекций по делам несовершеннолетних МВД Белоруссии Василий Демидович.

"Сотрудники органов внутренних дел действительно приходят в школы и садики. Однако это не говорит о том, что они приходят только в данный момент, в текущем месяце или в последнее время... Так было и раньше: сотрудники внутренних дел приходили в детсады, где беседовали и с детьми, и с воспитателями", - сказал Демидович на пресс-конференции в Минске.

Демидович уточнил, что тематика встреч сотрудников ОВД в детсадах и школах разная.

"Если в детском саду наши сотрудники акцентируют внимание на соблюдении правил дорожного движения, соблюдении личной и имущественной безопасности, то в школе тематика может быть немного другой и зависит от ситуации на участке. Она и определяет тему выступления сотрудника МВД", - пояснил он.

Право ребенка, добавил он, заключается в первую очередь в том, чтобы знать об ответственности, которая может наступить в результате его действий. "Я ничего плохого не вижу, если сотрудник МВД придет в школу и лишний раз напомнит о возможной ответственности и предупредит о ней", - сказал Демидович.

Как отмечают родители, в текущем году представители МВД стали чаще приходить в школы и детсады и проводить там профилактические беседы на тему нарушения общественного порядка и ответственности за него. Беседы проводятся не только со старшеклассниками, но и в младших классах. Известны также случаи визитов сотрудников правоохранительных органов в детские сады.

В Белоруссии уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста после оглашения результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых