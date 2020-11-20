Конгресс США рассмотрит вопрос о размещении базы ПРО на острове Гуам

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Американские законодатели в ближайшие дни рассмотрят планы Пентагона по развертыванию передовой базы противоракетной обороны на американском острове Гуам в западной части Тихого океана для защиты от китайских и северокорейских ракет, следует из документа, представленного на рассмотрение Конгресса США.

На острове уже размещены противоракетные комплексы подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности THAAD. Между тем, Индо-Тихоокеанское командование ВС США считает одной из своих важнейших задач развертывание к 2026 году на Гуаме батареи противоракет SM-3 Block II, которые будут способны перехватывать также межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

"Имеющаяся на Гуаме система THAAD может обеспечить защиту только от некоторых баллистических ракет (среднего радиуса действия) и не способна перехватывать низколетящие самолеты и крылатые ракеты, которые Китай может использовать для удара по Гуаму", - говорится в документе.

В настоящее время на вооружении системы ПРО США стоят 44 ракеты-перехватчика дальнего радиуса действия наземного базирования, размещенные на базах в Форт-Грили (штат Аляска) и Ванденберг (штат Калифорния). Число наземных перехватчиков планируется увеличить до 64 единиц к 2023 году.