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Военные РФ прибыли в Лаос для помощи в разминировании территории

На территории страны планируется развернуть филиал Международного противоминного центра ВС России

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Отряд Международного противоминного центра ВС РФ в количестве 33 военнослужащих прибыл в Лаосскую Народно-Демократическую Республику для гуманитарного разминирования территории страны, сообщили в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В сообщении сказано, что российские военные вместе с отрядом разминирования U-58 Народной Армии Лаоса будут искать и обезвреживать взрывоопасные предметы в районе аэродрома "Тхонгхайхин" (провинция Сиенгхуанг).

На территории Лаоса планируется развернуть филиал Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации, на базе которого лаосские военнослужащие будут проходить теоретическую подготовку с использованием российских средствах поиска и защиты сапера, а также осваивать их практическое применение на местности совместно с российскими коллегами, добавили в департаменте.

Это уже третья командировка российских военнослужащих противоминного центра в Лаосскую Народно-Демократическую Республику, отмечается в сообщении.

Россия Лаос Минобороны РФ

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