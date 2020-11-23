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Путин поручил Новаку обсудить с Арменией подготовку Карабаха к зиме

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку в контакте с армянской стороной иметь в виду вопрос подготовки жителей Нагорного Карабаха к зиме.

"В нашей работе принимает участие вице-премьер Александр Валентинович Новак. Сейчас никаких докладов я от вас не прошу. Просто обращаю ваше внимание на то, что зима наступает. Все-таки такая местность гористая. Там холодно. Холода уже близко. Поэтому в контакте с армянской стороной в данном случае нужно иметь в виду эти вопросы. Я вас прошу на это обратить внимание", - сказал российский лидер.

Путин попросил Новака позднее доложить по этому вопросу отдельно.

Президент также поручил руководителям российских силовых и экономических ведомств наладить тесный контакт с партнерами в Армении и Азербайджане.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с полуночи 10 ноября по Москве объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Владимир Путин Нагорный Карабах Александр Новак

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