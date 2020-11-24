В Гонконге в третий раз за год закроют бары и ночные клубы из-за COVID

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В службах здравоохранения Гонконга во вторник объявили о закрытии баров и ночных клубов для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщают азиатские СМИ.

Помимо этого, будут закрыты караоке-бары и другие места развлекательного характера. Подобная мера вводится в Гонконге уже третий раз за год и будет действовать минимум до 3 декабря.

Местные службы здравоохранения связывают свыше 180 недавних случаев заражения COVID-19 с посещениями ночных клубов.

Во вторник в Гонконге зафиксировали 80 случаев заболевания коронавирусом, в общей сложности с января, таким образом, выявлено 5,7 тыс. инфицированных.