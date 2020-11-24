Подана заявка на одобрение российской вакцины "Спутник V" в Европе

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на одобрение российской вакцины "Спутник V" Европейской медицинской ассоциацией и надеется наладить производство вакцины в Германии, сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Ожидаем на этой неделе визит большой делегации из Франции, работаем с большим количеством европейских стран, возможно, будем производить нашу вакцину и в Германии", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24" во вторник.

Как сообщалось, в Южной Корее будет произведено 150 млн вакцины, в Индии - 300 млн доз. В том числе из этих стран в Аргентину будет поставлено 25 млн доз российской вакцины.

Дмитриев сообщил, что "более детальные планы (по поставкам вакцины - ИФ) будем озвучивать в конце декабря - начале января".

По словам главы РФПИ, в январе начнутся первые поставки вакцины за рубежом, а в марте - основные поставки.