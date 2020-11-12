"Мисс Беларусь-2008" арестовали почти на месяц за участие в протестах

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Белорусская модель, победительница конкурса "Мисс Беларусь-2008", участница международного конкурса "Мисс Мира" в 2008 году Ольга Хижинкова получила еще 15 суток ареста в четверг.

"Хижинковой назначено наказание в виде 15 суток ареста по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий)", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в суде Центрального района Минска.

По данным портала Onliner.by, новый арест Хижинкова получила за участие в митинге 11 октября. В среду, 11 ноября, суд Заводского района назначил модели 12 суток ареста.

Она была задержана в Минске в воскресенье, 8 ноября, когда в белорусской столице проходила несанкционированная акция протеста.

В Белоруссии уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.