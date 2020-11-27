Действующий президент Молдавии предложил принять закон о функционировании языков

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Действующий президент Молдавии Игорь Додон предлагает принять новый закон о функционировании языков. Об этом он заявил в пятницу в ходе передачи "Президент Игорь Додон отвечает" в прямом эфире в социальных сетях.

Он напомнил, что такой закон в Молдавии был принят еще в 1989 году, но в 2018 году Конституционный суд признал его устаревшим.

"Вы знаете, что мои коллеги из Партии социалистов на днях выступили с законодательной инициативой о принятии закона о статусе русского языка. Я думаю, что необходимо принять новый закон о функционировании языков на территории Молдавии, и выступлю с такой инициативой. Надеюсь, что эти законы будут приняты в ближайшее время. Есть такая возможность", - сказал Додон.

Он также сообщил о намерении отменить запрет на ретрансляцию в Молдавии информационных и информационно-аналитических программ российских телеканалов, который был введен в 2017 года.

Додон подчеркнул также, что предложит принять пакет из трех законов, направленных на принятие национального законодательства в соответствии с законом о статусе Гагаузской автономии.

Отвечая на вопрос о том, почему президент и Партия социалистов не сделали это раньше, он сказал, что "не позволяла ситуация в парламенте".

"У нас была коалиция с Демократической партией. Согласно коалиционному соглашению, мы не могли вносить законопроекты, которые не поддерживают партнеры по коалиции. Сейчас ситуация изменилась, в парламенте нет большинства. Но у меня есть уверенность, что можно убедить коллег принять эти законы в ближайшее время", - подчеркнул действующий президент.

Он выразил озабоченность некоторыми заявлениями избранного президента Майи Санду, которые, по его мнению, "не учитывают ситуацию в стране".

"Молдавия многонациональная страна, у нас проживает очень много национальностей. И мы не допустим снова ситуацию 90-х годов, когда некоторые политики выступили с лозунгом "Чемодан, вокзал, Россия!". Молдавия это парламентская страна президент может делать разные заявления, но изменить ситуацию может только при поддержке парламента и правительства. У нас есть все инструменты сохранить мир и спокойствие, мы не позволим это разрушить, если нужно будет – призовем людей выйти на улицы", - заявил Додон.

Как уже сообщал "Интерфакс", бывший премьер-министр Молдавии, председатель партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду победила 15 ноября на выборах президента Молдавии. Она получила 57,72%, действующий президент Игорь Додон получил 42,28%. Мандат Игоря Додона истекает 23 декабря. Инаугурация нового президента состоится 24 или 25 ноября.