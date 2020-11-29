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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
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Почти 13 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено на Украине

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - На Украине 12 978 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, умерли 120 пациентов.

Как написал в своем фейсбуке министр здравоохранения республики Максим Степанов, за минувшие сутки госпитализирован 1561 человек.

Накануне на Украине был зафиксирован новый антирекорд - 16 294 случая инфицирования коронавирусом.

Количество инфицированных на Украине с начала пандемии на утро воскресенья составило 722 679 человек, 12 213 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 339 378 человек.

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