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Лукашенко заявил, что мир скатывается в управляемый хаос

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса, а за социальными конфликтами стоят глобальные игроки, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в среду.

"Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. Налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА в среду.

Лукашенко констатировал, что пандемия СОVID-19 не только осложнила проблемы международного взаимодействия, но и спровоцировала обострение социальных конфликтов, по всему миру идут беспрецедентные массовые беспорядки.

"Уже понятно, что это не спонтанное проявление недовольства, как нам стараются преподнести в средствах массовой информации", - отметил он.

Александр Лукашенко Белоруссия ОДКБ

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