На Украине за сутки выявили еще почти 14,5 тыс. человек с COVID-19

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 14 496 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, умерли 243 пациента, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Второй день подряд имеем положительную статистику. Количество лиц, выздоровевших от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека. Эта цифра превышает количество заболевших - 14 496 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 декабря. В частности, заболели 745 детей и 614 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1 739 человек, летальных случаев - 243, выздоровели 15 372 человека", - написал Степанов в фейсбуке в четверг утром.

Днем ранее, 2 декабря, на Украине был зафиксирован 13 141 новый случай инфицирования коронавирусом; 1 декабря было 12 498 случаев, 30 ноября зафиксировали 9 946 заболевших, 29 ноября было установлено 12 978 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 772 760 человек, умерли от COVID-19 12 960 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.