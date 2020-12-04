Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:31Заразились
на 04.12В России 2 402 949+27 403В мире 65 220 557+690 666

Google удалил аккаунт блогера, арестованного по делу о смерти его подруги

В компании заявили, что потрясены случившемся и что "такой контент недопустим на YouTube"

Google удалил аккаунт блогера, арестованного по делу о смерти его подруги
Блогер Стас Решетников (Reeflay)
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Google удалил аккаунт и видео на своём видеохостинге YouTube блогера Станислава Решетникова (Reeflay), обвиняемого в нанесении травм своей подруге, которая скончалась прямо во время организованной им прямой трансляции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Мы потрясены, узнав о трагической гибели во время лайвстрима. Исходная прямая трансляция велась не на YouTube, но мы быстро удалили ее копии у себя и удалили связанный аккаунт. Такой контент недопустим на YouTube", - сказали в пресс-службе.

Решетникову предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ). По решению суда в пятницу он отправлен под арест.

Согласно фабуле уголовного дела, 2 декабря утром в доме блогера бригада "скорой помощи" констатировала смерть девушки - подруги Решетникова.

По данным СМИ, она погибла после того, как ночью пробыла на морозе почти без одежды несколько часов.

Видимых признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено не было.

Вместе с тем, установлено, что в прямых эфирах - так называемых стримах, - которые Решетников вел в интернете, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия. По данным эксперта, у скончавшейся девушки была зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее трех ударов по лицу. Проведение экспертизы еще не окончено, продолжается проведение химико-биологического исследования, отметили в пятницу в подмосковном СК.

Google

Новости

Палата представителей США поддержала легализацию марихуаны

США ввели визовые ограничения для членов Компартии Китая

Стамбул подтвердили задержание двух россиян за несанкционированную съемку

Стамбул подтвердили задержание двух россиян за несанкционированную съемку

Новым генсеком ОБСЕ избрали дипломата из ФРГ Хельгу Шмид

Журналиста и оператора НТВ задержали в пригороде Стамбула

Журналиста и оператора НТВ задержали в пригороде Стамбула

Кипр в 2021 году станет принимать привитых от COVID туристов без теста

Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа

Пандемия коронавируса

Минздрав Украины призвал ввести жесткий карантин с начала января

Дания прекратит добычу углеводородов в Северном море к 2050 году

Дания прекратит добычу углеводородов в Северном море к 2050 году

Что случилось этой ночью: пятница, 4 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');