Google удалил аккаунт блогера, арестованного по делу о смерти его подруги

В компании заявили, что потрясены случившемся и что "такой контент недопустим на YouTube"

Блогер Стас Решетников (Reeflay) Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Google удалил аккаунт и видео на своём видеохостинге YouTube блогера Станислава Решетникова (Reeflay), обвиняемого в нанесении травм своей подруге, которая скончалась прямо во время организованной им прямой трансляции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Мы потрясены, узнав о трагической гибели во время лайвстрима. Исходная прямая трансляция велась не на YouTube, но мы быстро удалили ее копии у себя и удалили связанный аккаунт. Такой контент недопустим на YouTube", - сказали в пресс-службе.

Решетникову предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ). По решению суда в пятницу он отправлен под арест.

Согласно фабуле уголовного дела, 2 декабря утром в доме блогера бригада "скорой помощи" констатировала смерть девушки - подруги Решетникова.

По данным СМИ, она погибла после того, как ночью пробыла на морозе почти без одежды несколько часов.

Видимых признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено не было.

Вместе с тем, установлено, что в прямых эфирах - так называемых стримах, - которые Решетников вел в интернете, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия. По данным эксперта, у скончавшейся девушки была зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее трех ударов по лицу. Проведение экспертизы еще не окончено, продолжается проведение химико-биологического исследования, отметили в пятницу в подмосковном СК.