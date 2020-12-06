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Кипр выдал России экс-советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Россию из Кипра экстрадирован бывший советник руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрий Хохлов, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

По его словам, Хохлов обвиняется в покушении на мошенничество.

По версии следствия, не позднее апреля 2016 года Хохлов, действуя по предварительному сговору с другими лицами, под предлогом трудоустройства на руководящую должность в Росрыболовстве запросил у потерпевшего $7 млн для себя и соучастников. Как сообщил Иван, в действительности Хохлов не намеревался исполнять обязательства.

"Довести свой преступный умысел до конца Хохлов не смог по независящим от него обстоятельствам. После передачи соучастникам части денежных средств в размере 300 тыс. долларов США злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Хохлов скрылся и был объявлен в розыск. В октябре 2018 года его задержали на Кипре, после чего Генпрокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого.

Кипр Юрий Хохлов

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