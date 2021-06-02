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ПМЭФ-2021

Экс-советника главы Росрыболовства Хохлова перевели под домашний арест

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест сроком на месяц бывшему советнику главы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Юрию Хохлову. Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Игорь Зубер.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда, срок домашнего ареста фигуранту установлен до 2 июля.

Хохлову предъявлено обвинение в покушении на особо крупное мошенничество (часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 159 УК РФ). Он находился в международном розыске и был экстрадирован в Россию с Кипра в декабре 2020 года.

По версии следствия, в 2016 году Хохлов, будучи советником руководителя Росрыболовства, и его соучастники предложили знакомому за $7 млн занять руководящую должность во вновь создаваемом подразделении Росрыболовства по Дальневосточному федеральному округу. При этом, как сообщается, они намеревались похитить переданную сумму.

При передаче первой части денег в размере $300 тыс., которая проходила под контролем сотрудников ФСБ, соучастники были задержаны.

Росрыболовство Юрий Хохлов

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