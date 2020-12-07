Лукашенко потребовал заставить работать всех "болтающихся тунеядцев"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по экономике поручил чиновникам "немедленно заняться трудоустройством безработных".

"С органами милиции, подключите кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать", - заявил Лукашенко, фрагмент выступления которого распространил близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".

Сегодня, по мнению Лукашенко, "неработающий шатающийся человек - это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления". "И мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом еще некоторых содержим в местах, не столь отдаленных", - заявил он.

Лукашенко обратился к участникам совещания: "Еще раз повторяю - заставьте всех работать. У каждого должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать", - резюмировал он.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии четыре месяца продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

По информации Верховного комиссара ООН по правам человека, ситуация с правами человека в Белоруссии продолжает ухудшаться, мирные демонстрации насильственно разгоняются с необоснованным и непропорциональным применением силы. Всего с начала протестов в Белоруссии, по данным верховного комиссара ООН на начало декабря, арестовали более 27 тыс. человек, в ноябре каждую неделю арестовывали по несколько сот человек, в стране есть случаи жесткого обращения с демонстрантами, а наказания в отношении протестующих становятся более суровыми.

Белорусские "тунеядцы"

Что касается так называемых тунеядцев, то с ними Лукашенко пытается бороться уже несколько лет. Ранее в Белоруссии действовал декрет "О предупреждении социального иждивенчества", которым была установлена обязанность граждан республики, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней (полгода. - ИФ), по уплате сбора в размере 20 базовых величин.

Однако принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения Беларуси. В феврале и марте 2017 года в ряде крупных городов страны прошли так называемые марши нетунеядцев, после чего действие декрета было приостановлено.

В конце января 2018 года Лукашенко подписал декрет, которым предусмотрена отмена "тунеядского" сбора с безработных. Согласно нормам нового декрета, сбор на финансирование государственных расходов взиматься с трудоспособных неработающих граждан не будет. При этом они должны будут полностью оплачивать ряд услуг.