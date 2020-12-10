Лукашенко призвал обновить план применения группировки войск РФ и Белоруссии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко ознакомился с предложениями по переработке плана применения региональной группировки войск Белоруссии и России, напомнил о необходимости осовременить соответствующие документы с учетом ситуации на западных границах.

Предложения по переработке плана применения региональной группировки Лукашенко представили министр обороны Виктор Хренин и начальник Генштаба Вооруженных Сил Александр Вольфович в четверг.

"Сегодня я хотел бы услышать, что нового в связи с переработанными документами и что предстоит нам еще сделать, потому что нагнетание обстановки идет", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

"Как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная. Но, тем не менее, нам успокаиваться нельзя", - считает Лукашенко.

Он рассказал, что аналогичная работа по обновлению плана применения региональной группировки войск проводится и в России, и предположил, что президенту Владимиру Путину также будет доложено о результатах этой работы.

Лукашенко отметил, что существование региональной группировки предусмотрено договоренностями Союзного государства для защиты границ на западном направлении и основу этой группировки составляют Вооруженные Силы Белоруссии. В России созданы силы и средства, которые в случае конфликта, военных действий вместе выступают на защиту Белоруссии и РФ, добавил он.