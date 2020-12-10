Франция оштрафовала Google и Amazon на 135 млн евро

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Французская Национальная комиссия по делам информационных технологий и правам человека (Commission nationale de l'informatique et des libertes, CNIL) оштрафовала Google (принадлежит Alphabet Inc.) и Amazon.com на 100 млн евро и 35 млн евро соответственно за установку файлов cookies без согласия пользователей.

Как отмечает французская газета Le Figaro, штраф в отношении Google стал рекордным штрафом, который когда-либо назначало европейское ведомство по защите данных. До настоящего момента крупнейший штраф был также назначен CNIL в отношении Google в 2019 году – более 51 млн евро.

Cookies – служебные текстовые файлы с информацией об интернет-серфинге пользователя. Сайты используют cookies, чтобы собирать данные о посетителях. Согласно французскому законодательству, файлы cookies могут устанавливаться лишь с согласия пользователя после его информирования о целях их установки.

По мнению CNIL, интернет-платформы не только не получали согласия пользователей, но и не предоставляли достаточно ясной информации о назначении cookies. Регулятор отметил, что эти два нарушения наносят ущерб частной жизни пользователей, позволяя собирать информацию без их согласия.

CNIL предписала компаниям в течение трех месяцев изменить информационные уведомления о cookies. В случае неисполнения этого предписания Google и Amazon.com будут вынуждены платить по 100 тыс. евро за каждый день задержки.

В Google заявили, что решение французского регулятора не учитывает усилий компании по предоставлению пользователям предварительной информации, а также того факта, что регулирование во Франции постоянно меняется.

Amazon, в свою очередь, выразила несогласие с решением CNIL. "Мы постоянно обновляем наши практики по защите данных, чтобы гарантировать соответствие эволюционирующим нуждам и ожиданиям пользователей и регуляторов и соблюдение всех соответствующих законов в каждой стране нашего присутствия", - заявили в компании.