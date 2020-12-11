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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:09Заразились
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Число инфицированных COVID-19 мире превысило 70 млн

Число инфицированных COVID-19 мире превысило 70 млн
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - До 70 672 882 выросло по состоянию на 03:30 мск пятницы число инфицированных коронавирусом COVID-19 в 220 странах и регионах мира с начала пандемии, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, жертвами инфекции стали 1 587 352 человека, излечились более 49 млн.

Worldometer сообщает, что в США, которые продолжают лидировать по числу инфицированных и скончавшихся, с начала пандемии коронавирусом в стране заразились 16 017 418 человек, от связанных с ним заболеваний скончались 299 511.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 203,6. В США на 1 млн жителей умерли 903 человека.

В то же время, американский университет Джонса Хопкинса, который основывается на информации из 191 страны и региона мира, сообщает, что с начала пандемии во всем мире число заболевших составило 69 483 855, случаев летального исхода - 1 580 006, вылечились более 44,68 млн.

В США, по данным университета, зафиксировано 15 577 813 случаев инфицирования и 292 034 умерших, поправились почти 5,9 млн.

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