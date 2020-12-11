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Власти Индонезии не исключили открытия Бали для туристов к 25 декабря

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Курортный остров Бали в Индонезии может открыться для иностранных туристов уже к католическому Рождеству - 25 декабря, сообщает The Jakarta Post со ссылкой на Всемирную туристскую организацию (UNWTO).

Делегация UNWTO посетила Бали, чтобы оценить принимаемые там меры безопасности в связи с пандемией COVID-19. Отмечается, что представители делегации сочли остров полностью готовым к открытию для иностранных туристов.

Как отмечает газета, делегация посетила международный аэропорт Бали Нгурах-Рай и несколько туристических направлений. Стандарты безопасности были признаны "превосходными, если не лучшими".

В настоящее время остров открыт только для внутреннего туризма.

Бали сильно пострадал от остановки международных путешествий, поскольку 60% ВВП приходится на доходы от туризма. Обычно остров посещают около 10 млн гостей в год, большинство из которых - иностранцы.

С марта по июль Бали потерял около 3,33 млрд долларов США доходов от туризма. Экономика острова сократилась на 11%, поскольку тысячи людей в туристическом секторе потеряли работу.

Индонезия Бали

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