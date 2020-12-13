Правозащитники насчитали 179 задержанных на акциях в Белоруссии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", число задержанных на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье составило 179 человек. Списки правозащитного центра продолжают обновляться.

По данным правозащитников, больше всего задержанных в Минске. Задержания проводились также в посёлке Боровляны, Смолевичах и Бресте.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, на акции в Минске был задержан журналист телеканала "Белсат".

Несанкционированные акции протеста прошли в разных районах белорусской столицы и других городах республики, точное количество участников оценить сложно. Силовики препятствовали проведению маршей, проводили задержания.

Это первое протестное воскресенье, когда в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станций метро.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.