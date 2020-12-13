Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59Заразились
на 13.12В России 2 653 928+28 080В мире 71 704 885+623 311

В Молдавии начали снижаться суточные показатели по COVID-19

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В воскресенье в Молдавии зарегистрировано 795 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила в воскресенье вечером пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В воскресенье было обработано 2099 тестов, в том числе 1976 первичных тестов. В результате выяснилось, что 795 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 126 518", - отмечается в сообщении.

Минздрав также сообщает, что в субботу из медицинских учреждений было выписано 1168 пациентов, вылечившихся от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечился 108 901 человек.

Согласно сообщению, за минувшие сутки скончалось 25 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Это второй результат, после установленного накануне антирекорда в 26 скончавшихся пациентов. До этого, наибольшее количество скончавшихся от COVID-19 за сутки составляло 22 человека. Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдавии возросло до 2572 человека.

"На сегодняшний день в Молдавии коронавирусом болеют 15 045 человек. Всего в больничные медицинские учреждения госпитализировано 3829 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 288 находятся в крайне тяжелом состоянии, 61 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находятся 9106 человек с легкими формами COVID-19, а 31 882 человека находятся под наблюдением семейного врача",- отмечает Минздрав.

Зарегистрированные в воскресенье 795 случаев - меньше, чем в предыдущие дни на этой неделе, когда было зарегистрировано более, чем по 1500 новых случаев в день. Это связано с тем, что в выходные не работают частные лаборатории, в результате чего проводится почти в два раза меньше тестов, чем в обычные дни. Антирекорд по количеству случаев заражения был зарегистрирован в среду, 9 декабря - 1766 случаев.

Как сообщалось, на период с 30 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в Молдавии объявлен "красный код" в связи с распространением COVID-19. На этот период запрещаются все развлекательные мероприятия, прекращается деятельность дискотек, ночных клубов, караоке и других подобных заведений. Ресторанам, барам, кафе разрешено работать только с 07.00 до 22.00, в ночное время разрешена только доставка блюд на вынос. Также запрещена работа театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, митинги и другие собрания с участием более 50 человек.

В Кишиневе сотрудники госучреждений и других предприятий выходят на работу по скользящему графику, чтобы избежать скопления людей в общественном транспорте. Транспорт работает по особому графику, водители такси, автобусов и троллейбусов обязаны носить защитные маски на время работы. Ношение маски является обязательным как в помещениях, так и на улице.

Министерство просвещения Молдавии объявило накануне, что с 21 декабря все школы переводятся на дистанционное обучение на одну неделю, после чего уходят на каникулы. До какого числа продлятся каникулы пока неизвестно.

Молдавия

Новости

Более 300 человек задержаны на несанкционированных акциях в Минске

Что произошло за день: воскресенье, 13 декабря

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы заявили о нормализации обстановки в Карабахе

Российские миротворцы заявили о нормализации обстановки в Карабахе

Правозащитники насчитали более 100 задержанных на акциях в Белоруссии

Правозащитники насчитали более 100 задержанных на акциях в Белоруссии
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны РФ сообщило о соблюдении режим прекращения огня в Карабахе

Пандемия коронавируса

В Германии с 16 декабря закроют школы и магазины из-за COVID-19

Пандемия коронавируса

В Южной Корее выявили рекордно высокое число заражений COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 декабря

Brexit

Британские власти призвали ритейлеров сделать запасы из-за Brexit

Британские власти призвали ритейлеров сделать запасы из-за Brexit

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Чечне

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');