В Молдавии начали снижаться суточные показатели по COVID-19

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В воскресенье в Молдавии зарегистрировано 795 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила в воскресенье вечером пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В воскресенье было обработано 2099 тестов, в том числе 1976 первичных тестов. В результате выяснилось, что 795 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 126 518", - отмечается в сообщении.

Минздрав также сообщает, что в субботу из медицинских учреждений было выписано 1168 пациентов, вылечившихся от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечился 108 901 человек.

Согласно сообщению, за минувшие сутки скончалось 25 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Это второй результат, после установленного накануне антирекорда в 26 скончавшихся пациентов. До этого, наибольшее количество скончавшихся от COVID-19 за сутки составляло 22 человека. Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдавии возросло до 2572 человека.

"На сегодняшний день в Молдавии коронавирусом болеют 15 045 человек. Всего в больничные медицинские учреждения госпитализировано 3829 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 288 находятся в крайне тяжелом состоянии, 61 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находятся 9106 человек с легкими формами COVID-19, а 31 882 человека находятся под наблюдением семейного врача",- отмечает Минздрав.

Зарегистрированные в воскресенье 795 случаев - меньше, чем в предыдущие дни на этой неделе, когда было зарегистрировано более, чем по 1500 новых случаев в день. Это связано с тем, что в выходные не работают частные лаборатории, в результате чего проводится почти в два раза меньше тестов, чем в обычные дни. Антирекорд по количеству случаев заражения был зарегистрирован в среду, 9 декабря - 1766 случаев.

Как сообщалось, на период с 30 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в Молдавии объявлен "красный код" в связи с распространением COVID-19. На этот период запрещаются все развлекательные мероприятия, прекращается деятельность дискотек, ночных клубов, караоке и других подобных заведений. Ресторанам, барам, кафе разрешено работать только с 07.00 до 22.00, в ночное время разрешена только доставка блюд на вынос. Также запрещена работа театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, митинги и другие собрания с участием более 50 человек.

В Кишиневе сотрудники госучреждений и других предприятий выходят на работу по скользящему графику, чтобы избежать скопления людей в общественном транспорте. Транспорт работает по особому графику, водители такси, автобусов и троллейбусов обязаны носить защитные маски на время работы. Ношение маски является обязательным как в помещениях, так и на улице.

Министерство просвещения Молдавии объявило накануне, что с 21 декабря все школы переводятся на дистанционное обучение на одну неделю, после чего уходят на каникулы. До какого числа продлятся каникулы пока неизвестно.