Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:22Заразились
на 15.12В России 2 707 945+26 689В мире 72 849 650+597 109

Регулятор США запросил у соцсетей отчет о сборе данных пользователей

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная торговая комиссия (FTC) США потребовала от девяти технологических компаний раскрыть информацию о сборе и использовании персональных данных пользователей.

Как сообщается в пресс-релизе регулятора, в число компаний, которые должны раскрыть эту информацию, вошли Facebook Inc., Snap Inc., Twitter Inc., YouTube, принадлежащий Alphabet Inc., а также китайская ByteDance Ltd., которая владеет TikTok.

FTC также запросила у соцсетей информацию, по каким принципам они предлагают пользователям рекламу и другой контент, а также используют ли они алгоритмы и анализ персональных данных.

Помимо этого, регулятор пытается установить, как практики компаний по отношению к персональным данным влияют на детей и подростков.

"Никогда ранее ни одна отрасль не могла отслеживать и монетизировать такое количество информации о нашей частной жизни", - говорится в заявлении комиссаров FTC Рохита Чопры, Ребекки Слотер и Кристин Уилсон.

Компаниям дано 45 дней на предоставление запрашиваемой информации. В FTC заявили, что эти данные будут использованы для проведения исследований, а не для проверки соблюдения законодательства.

"Как и всегда, мы работаем над тем, чтобы предоставить FTC информацию, необходимую для понимания того, как Twitter управляет своими сервисами", - говорится в заявлении компании.

Американские регуляторы и законодатели все чаще высказывают опасения относительно защиты персональных данных, пишет Associated Press.

На прошлой неделе FTC и генеральные прокуроры 48 штатов подали два антимонопольных иска против Facebook, в которых, в частности, утверждается, что действия компании нанесли ущерб конфиденциальности данных пользователей.

В Конгрессе растет поддержка принятия закона о защите персональных данных, который может ограничить возможности технологических компаний по сбору и монетизации информации о пользователях. Принятию закона может быть дан толчок в следующем году после обновления состава Конгресса и прихода к власти администрации Джо Байдена, отмечает AP.

США Facebook Twitter YouTube ByteDance TikTok

Новости
Выборы в США - 2020

Выборщики подтвердили победу Байдена на выборах президента. Обобщение

Выборщики подтвердили победу Байдена на выборах президента. Обобщение
Пандемия коронавируса

Число умерших от коронавируса в США превысило 300 тыс. человек

Что случилось этой ночью: вторник, 15 декабря

Трамп сообщил об уходе генпрокурора США со своего поста

Трамп сообщил об уходе генпрокурора США со своего поста

Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом

Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом

В Ереване сообщили о возвращении первых пленных из Азербайджана

Милиция Белоруссии начала процесс против сотни задержанных пенсионеров

Милиция Белоруссии начала процесс против сотни задержанных пенсионеров

США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400

США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено на 4 января

Google объяснил причины сбоя в работе своих сервисов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');