Регулятор США запросил у соцсетей отчет о сборе данных пользователей

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная торговая комиссия (FTC) США потребовала от девяти технологических компаний раскрыть информацию о сборе и использовании персональных данных пользователей.

Как сообщается в пресс-релизе регулятора, в число компаний, которые должны раскрыть эту информацию, вошли Facebook Inc., Snap Inc., Twitter Inc., YouTube, принадлежащий Alphabet Inc., а также китайская ByteDance Ltd., которая владеет TikTok.

FTC также запросила у соцсетей информацию, по каким принципам они предлагают пользователям рекламу и другой контент, а также используют ли они алгоритмы и анализ персональных данных.

Помимо этого, регулятор пытается установить, как практики компаний по отношению к персональным данным влияют на детей и подростков.

"Никогда ранее ни одна отрасль не могла отслеживать и монетизировать такое количество информации о нашей частной жизни", - говорится в заявлении комиссаров FTC Рохита Чопры, Ребекки Слотер и Кристин Уилсон.

Компаниям дано 45 дней на предоставление запрашиваемой информации. В FTC заявили, что эти данные будут использованы для проведения исследований, а не для проверки соблюдения законодательства.

"Как и всегда, мы работаем над тем, чтобы предоставить FTC информацию, необходимую для понимания того, как Twitter управляет своими сервисами", - говорится в заявлении компании.

Американские регуляторы и законодатели все чаще высказывают опасения относительно защиты персональных данных, пишет Associated Press.

На прошлой неделе FTC и генеральные прокуроры 48 штатов подали два антимонопольных иска против Facebook, в которых, в частности, утверждается, что действия компании нанесли ущерб конфиденциальности данных пользователей.

В Конгрессе растет поддержка принятия закона о защите персональных данных, который может ограничить возможности технологических компаний по сбору и монетизации информации о пользователях. Принятию закона может быть дан толчок в следующем году после обновления состава Конгресса и прихода к власти администрации Джо Байдена, отмечает AP.