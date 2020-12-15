"Киллер из Твиттера" приговорен к смерти за убийство девяти человек

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Токио приговорил к смертной казни 30-летнего Такахиро Сираиси, которого прозвали "киллером из Твиттера". Он признан виновным в убийствах восьми женщин и одного мужчины в 2017 году, сообщает Kyodo News.

Сираиси знакомился с пользователями твиттера, которые публиковали посты с описанием собственных суицидальных настроений. Он приглашал их к себе в квартиру в городе Зама (36 км от Токио), затем убивал и расчленял тела. Единственный мужчина среди жертв был знаком с одной из погибших женщин и был слишком близок к раскрытию ее убийства, пишет The Straits Times.

Судья Наокуни Яно решил, что жертвы не давали согласие расстаться с жизнью. Защита подсудимого, напротив, утверждала, что опубликованные в твиттере сообщения по сути свидетельствуют о молчаливом согласии жертв быть убитыми. Поэтому адвокаты просили смягчить обвинение Сираиси на более мягкую статью об убийстве человека. Они также говорили, что их клиент в моменты убийств не осознавал своих действий.

Гособвинители возражали, что жертвы совершенно не были согласны на смерть, поскольку сам Сираиси рассказывал, что они сопротивлялись, пока он их душил. Защита говорила, что это были рефлекторные движения. Подсудимый в конце процесса потвердил версию обвинения и признал вину.

Судья счел совершенные преступления крайне жестокими и решил, что подсудимый был вполне вменяем, чтобы привлечь его к ответственности. Судья также подчеркнул, что это дело дает повод людям задуматься о месте и роли соцсетей в жизни общества.

Ранее Сираиси говорил, что не будет оспаривать приговор, каким бы тот ни был.

Серию убийств Сираиси совершил с август по октябрь 2017 года. Его жертвам было от 15 до 26 лет. Об убийствах стало известно на Хэллоуин в 2017 году, когда в его квартире площадью 13,5 квадратных метров нашли останки. Straits Times напоминает, что при обыске там были найдены девять отрезанных голов и 240 костей, упакованных в холодильники и ящики для инструментов.

ВВС отмечает, что дело Сираиси вызвало широкий общественный резонанс и привело, в частности, к тому, что правительство Японии и администраторы соцсетей занялись поддержкой молодых людей, страдающих от суицидальных настроений.