Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:16Заразились
на 16.12В России 2 734 454+26 509В мире 73 475 980+627 305

США ввели санкции против компаний из Китая и ОАЭ за помощь Ирану

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - США ввели санкции против четырех компаний из Китая и ОАЭ за содействие иранской компании Triliance Petrochemical в экспорте иранских нефтехимических продуктов, сообщило американское министерство финансов.

"Сегодня управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против четырех кампаний за содействие в экспорте иранских нефтехимических продуктов Triliance Petrochemical – компании, попавшей в санкционный список Минфина в январе 2020 года", - говорится в сообщении на сайте министерства финансов США.

Компания Donghai International Ship Management Limited обслуживала судно, которое перевозило нефтехимические продукты из Ирана в Китай, а Petrochem South East Limited помогала Triliance с платежами, отмечается в заявлении ведомства. И Donghai, и Petrochem базируются в КНР.

Другие две компании, попавшие в санкционный список, – из ОАЭ. Компании Alpha Tech Trading и Petroliance Trading, обе выполняли функцию подставных компаний для Triliance в посреднических сделках по продаже нефтепродуктов.

Санкции для этих четырех компаний означают блокировку всех их имущественных интересов в США, если такие у них были. Американским гражданам запрещено сотрудничество с ними. Кроме того, сотрудничать с компаниями из санкционного списка Минфина США небезопасно для иностранных финансовых институтов – этим они сами рискуют попасть под санкции.

США Иран Китай ОАЭ

Новости

Капсула китайского зонда с лунным грунтом успешно приземлилась

Ереван заявил, что РФ помогла армянским военным вырваться из окружения

Ереван заявил, что РФ помогла армянским военным вырваться из окружения

Что произошло за день: среда, 16 декабря

Парламент Молдавии утвердил русский в статусе языка межнационального общения

Парламент Молдавии утвердил русский в статусе языка межнационального общения

В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой

Пашинян заявил, что миротворцы РФ окружены военными Азербайджана в Гадруте

Пашинян заявил, что миротворцы РФ окружены военными Азербайджана в Гадруте
Пандемия коронавируса

ВОЗ заявила о риске новой волны COVID-19 в Европе в начале 2021 года

ВОЗ заявила о риске новой волны COVID-19 в Европе в начале 2021 года

Попова выступила против создания дублирующих ВОЗ организаций

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армянские СМИ сообщили о 160 плененных в Карабахе военных

Армянские СМИ сообщили о 160 плененных в Карабахе военных
Пандемия коронавируса

Врачи ЕС предсказали продление локдауна в Германии до Пасхи

Врачи ЕС предсказали продление локдауна в Германии до Пасхи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');