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В Дании из-за COVID-19 на Рождество и Новый год закроют магазины

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Власти Дании на время рождественских и новогодних праздников решили закрыть магазины в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

"С пятницы, 25 декабря, по 3 января Дания будет в буквальном смысле закрыта", - сказала премьер страны Метте Фредериксен.

Она отметила, что исключения будут сделаны для магазинов продуктов и аптек.

Премьер призвала жителей страны отмечать праздники маленькими группами. Она предупредила, что январь и февраль могут стать в стране "наихудшими месяцами пандемии".

Накануне в Дании продлили закрытие баров, ресторанов, спортивных и культурных объектов, а также образовательных учреждений.

За минувшие сутки в стране подтвердили 3,6 тыс. новых случаев COVID-19, 14 человек скончались. В общей сложности за время пандемии в Дании зафиксировано около 120 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 975 из них закончились летально.

Дания коронавирус

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