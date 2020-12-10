Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:09Заразились
на 10.12В России 2 569 126+27 927В мире 68 894 596+669 009

На финской АЭС из-за нештатной ситуации повысилась радиация

На финской АЭС из-за нештатной ситуации повысилась радиация
Фото: Reuters

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Нештатная ситуация в Финляндии на АЭС Олкилоуто в Эурайоки в четверг привела к повышению уровня радиации внутри станции. Инцидент произошел в 12:22 (13:22 по московскому времени).

"Нештатная ситуация связана с тем, что системы радиационного мониторинга обнаружили повышенный уровень радиации внутри станции", - сообщил на пресс-конференции генеральный директор Центра ядерной и радиационной безопасности STUK Петтери Тийппана.

В то же время, по его словам, "жители прилегающей территории находятся в безопасности, ситуация для них не представляет угрозы".

Он сообщил, что на станции немедленно предприняли высшие меры защиты. Произведена автоматическая экстренная остановка реактора, показавшего нештатную ситуацию.

"В настоящее время объект находится в стабильном и безопасном состоянии. Всплески уровня радиации в течение дня больше не наблюдались, однако до сих пор неизвестно, почему повысился уровень радиации на объекте", - сказал Тийппан.

Как рассказал генеральный директор владельца АЭС, компании Teollisuuden Voima (TVO) Ярмо Танхуа (Jarmo Tanhua), ЧП произошло внутри здания реактора, где уровень радиации обычно высок, поэтому рабочие туда никогда не заходят. "Поэтому происшествие не представляло для них опасности", - считает Танхуа.

Он не исключил, что "речь может идти о фильтрационной системе очистки воды реактора. Возможно, что часть радиоактивной воды попала в реактор и потому сработала тревога. Но это еще выясняется".

Танхуа пока не смог назвать, насколько повысился уровень радиации внутри станции.

По его словам, "это уникальный случай в истории АЭС, ранее ничего подобного здесь не происходило".

Российские ученые-атомщики считают, что инцидент на АЭС в Финляндии не несет угрозы России и европейским странам.

"В целом по имеющейся информации авария ни нам, никому в Европе не угрожает, так как все радиоактивные частицы остались внутри", - заявил "Интерфаксу" директор Института безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов.

При этом он отметил, что на данный момент о произошедшем "очень мало информации".

В свою очередь член общественного совета "Росатома", профессор, академик РАЕН Владимир Кузнецов назвал остановку энергоблока "нормальным ходом вещей, который может случиться".

Финляндия

Новости по теме

Новости

США ввели санкции против ФК "Ахмат" и еще пяти российских компаний

Нидерланды выдворят двух российских дипломатов

На финской АЭС "Олкилуото" произошел технический инцидент

Morgan Stanley переведет из Лондона во Франкфурт активы на 100 млрд евро

Morgan Stanley переведет из Лондона во Франкфурт активы на 100 млрд евро

Hyundai Motor купит производителя роботов Boston Dynamics за $921 млн

Hyundai Motor купит производителя роботов Boston Dynamics за $921 млн

Задержанные в Ливии россияне освобождены

Задержанные в Ливии россияне освобождены

Обвиняемым в шпионаже в Дании назвали ученого-химика Никифорова

Пандемия коронавируса

Центр Гамалеи заявил о готовности передать Турции вакцину для проверки

Избранный президент Молдавии стала беспартийной

Избранный президент Молдавии стала беспартийной

Суд Румынии снял аресты с активов структур "ЛУКОЙЛа" и оправдал всех обвиняемых

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');