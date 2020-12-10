На финской АЭС "Олкилуото" произошел технический инцидент

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Технический инцидент зафиксирован в четверг на втором энергоблоке АЭС "Олкилуото", расположенной на западе Финляндии, говорится в заявлении управляющей компании Teollisuuden Voima Oyj.

Происшествие имело место около 12:22 по местному времени (13:22 по Москве). В результате была произведена автоматическая аварийная остановка реактора.

"Выброса с предприятия не было. Ни люди, ни окружающая среда не пострадали", - отмечается в заявлении. Отмечается, что аварийная ситуация имела место с главным паропроводом.

В настоящий момент идет расследование инцидента. В управляющей компании отметили, что несмотря на остановку реактора, АЭС работала в плановом режиме.