Правящая партия КНДР проведет съезд в январе

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Очередной - VIII съезд Трудовой партии Кореи (ТПК) - пройдет в начале января следующего года, такое решение было принято на состоявшемся накануне заседании политбюро ЦК ТПК, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Политбюро ЦК ТПК приняло решение о проведении VIII съезда партии в начале января 2021 года", - говорится в сообщении.

На заседании политбюро были осуждены вопросы подготовки к партийному форуму, документы, важные вопросы, которые должны были быть вынесены на съезд, и приняты соответствующие решения, отметило агентство.