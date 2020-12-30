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Правящая партия КНДР проведет съезд в январе

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Очередной - VIII съезд Трудовой партии Кореи (ТПК) - пройдет в начале января следующего года, такое решение было принято на состоявшемся накануне заседании политбюро ЦК ТПК, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Политбюро ЦК ТПК приняло решение о проведении VIII съезда партии в начале января 2021 года", - говорится в сообщении.

На заседании политбюро были осуждены вопросы подготовки к партийному форуму, документы, важные вопросы, которые должны были быть вынесены на съезд, и приняты соответствующие решения, отметило агентство.

КНДР ТПК

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