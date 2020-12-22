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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
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Коронавирус добрался до Антарктиды

Коронавирус добрался до Антарктиды
Пингвины возле чилийской научно-исследовательской станции в Антарктиде
Фото: АР/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Антарктида перестала быть единственным континентом, свободным от коронавируса, сообщает австралийская телекомпания ABC. Ссылаясь на испаноязычные СМИ, она уточняет, что на чилийской исследовательской базе O'Higgins Riquelme до 36 человек получили положительные тесты на COVID-19.

СМИ цитируют пресс-службу 5-го военного дивизиона ВС Чили. По словам военных, среди заразившихся 26 военнослужащих и десять гражданских - сотрудники компании, подрядчика, которые обслуживают базу.

Всех заразившихся вывезли на юг Чили и изолировали, за ними наблюдают врачи, ни у кого пока тяжелых симптомов или осложнений не наблюдается, пишет Sydney Morning Herald, также со ссылкой на СМИ. На станцию O'Higgins направили новую команду, которая прошла предварительный карантин и сдала отрицательные тесты.

ВМС Чили 21 декабря также сообщили, что три члена экипажа судна, которое занимается транспортным обслуживанием базы O'Higgins, по возврещании из Антарктики получили положительные тесты на COVID-19. Перед этим рейсом тесты всей команды были отрицательными.

O'Higgins - одна из 13 действующих чилийских баз в Антарктике. Она находится неподалеку от самой северной точки Антарктического полуострова, ближе к мысу Горн. Телеканал ABC отметил, что до ее трудно добраться даже по меркам Антарктиды.

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Хроника 09 января – 22 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Антарктида Чили коронавирус O'Higgins Riquelme

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