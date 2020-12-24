В Литве зафиксировали новый антирекорд по зараженным COVID-19

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В странах Балтии за минувшие сутки зарегистрирован 5 771 случай коронавируса, из которых 3 799 зафиксировано в Литве, что является новым антирекордом по суточному числу заболевших, 1 270 - в Латвии и 702 - в Эстонии.

В среду, 23 декабря, в странах Балтии фиксировали 5 546 зараженных коронавирусом. Во вторник было выявлено 3 342 случая COVID-19, в понедельник - 2 812. Более 5 тыс. случаев за сутки в странах Балтии фиксировалось 16 декабря - тогда сообщалось о 5 032 инфицированных.

В Литве за прошедшие сутки зарегистрирован новый антирекорд - 3 799 новых случаев COVID-19, умерли 43 человека, сообщает в четверг новостной портал Delfi.ru со ссылкой на департамент статистики. Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 123 889 человек, выздоровели - 60 559, скончались - 1 189.

В Латвии за прошедшие сутки подтверждено 1 270 новых случаев COVID-19, умерли семь человек, сообщает в четверг агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний. В целом с начала пандемии умерли 486 человек с подтвержденным COVID-19, заболевание было выявлено у 34 754 человек.

В Эстонии за минувшие сутки было сделано 7 124 исследования на коронавирусную инфекцию, из которых первичными положительными тестами оказались 702, или 9,9% от числа суточных тестов, сообщил в четверг департамент здоровья.

За сутки скончались три человека с коронавирусом, всего с начала пандемии в Эстонии умерли 195 человек, заболевание было выявлено у 24 009 человек, выздоровели - 15 393.

Рождество в период пандемии

Рост числа заболеваемости происходит в период празднования в стране Рождества, которое в Эстонии является государственным праздником и выходным днем. Согласно решению правительства, с 24 декабря, когда в стране отмечается сочельник, начинает действовать требование заполнять помещения во время богослужений и совершения религиозных обрядов не более чем на 50%.

Вне помещений принимать участие в богослужениях и совершении религиозных обрядов могут до 500 человек. Правительство также рекомендовало проводить рождественские и новогодние торжества дома, в тесном кругу близких людей.

Кроме того, в Харьюском уезде, куда входит и столичный город Таллин, а также на приграничном с Россией северо-востоке страны с 28 декабря по 17 января повсеместно запрещены услуги сферы развлечений. Для клиентов должны быть закрыты залы обслуживания предприятий общепита. Продажа еды навынос и сопутствующая служба курьерской доставки могут работать.

Должны быть закрыты все спортивные объекты, в том числе спортклубы, бани, СПА, бассейны, водные центры. Ограничения не касаются профессиональных спортсменов, в том числе команд высшей лиги, членов сборных и кандидатов в сборные. Запрещены публичные собрания и мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы, проходящие в помещениях. Закрытыми для посетителей должны оставаться также музеи и выставочные залы.