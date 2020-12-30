Вечеринка военнослужащих сил обороны Эстонии стала очагом коронавируса

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Эстонии 45 военнослужащих сил обороны и гражданских лиц устроили вечеринку, после которой выявилось четыре случая заражения коронавирусом, сообщил во вторник командующий вооруженными силами генерал-майор Мартин Херем.

"Обстоятельства и последствия случившегося следует считать достойным сожаления", - заявил командующий.

По сообщению пресс-службы главного штаба сил обороны Эстонии, 21 декабря в Выруском уезде под открытым небом состоялось мероприятие с участием личного состава тылового батальона второй пехотной бригады, в котором приняли участие 45 кадровых военных и гражданских лиц. Список участников мероприятия представлен департаменту здоровья.

Вечеринка была проведена с соблюдением утвержденных правительством требований безопасности, утверждает главный штаб.

В мероприятии приняли участие также трое сотрудников "скорой помощи" города Выру, которые работают и в силах обороны. На сегодняшний день все они, и еще один участник застолья инфицированы COVID-19.

По данным Южно-Эстонской больницы, по состоянию на вторник изолированы еще 11 человек.

Командующий заявил, что всех участников мероприятия обязательно протестируют на коронавирус.