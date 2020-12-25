"Росатом" передал Китаю энергоблок Тяньваньской АЭС после гарантийной эксплуатации

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" передала заказчику – китайской Jangsu Nuclear Power Corporation – энергоблок №4 Тяньваньской АЭС после двухгодичной гарантийной эксплуатации.

Протокол об окончательной приемке блока был подписан 25 декабря, сообщается на сайте инжинирингового дивизиона госкорпорации - группы ASE.

Вице-президент по проектам в Китае АО ИК "АСЭ" Алексей Банник, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что усилия теперь будут сосредоточены на других проектах – на блоках 7-8 Тяньваньской АЭС и блоках 3-4 АЭС "Сюйдапу".

Тяньваньская АЭС – крупнейший объект экономического сотрудничества России и Китая. На данный момент станция состоит из четырех энергоблоков, оснащенных российскими реакторами ВВЭР-1000. Энергоблоки №1-2 были запущены в гарантийную эксплуатацию в 2007 году. Блоки №3-4 – введены в коммерческую эксплуатацию в 2018 году.

В июне 2018 года в ходе визита президента РФ в Китай был подписан межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков №7-8 ТАЭС с реакторами ВВЭР-1200, 7 марта 2019 года в Пекине был подписан генконтракт на их сооружение. В соответствии с документом, российская сторона будет проектировать ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих блоков.