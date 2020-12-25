Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:37Заразились
на 25.12В России 2 992 706+29 018В мире 79 368 142+663 708

"Росатом" передал Китаю энергоблок Тяньваньской АЭС после гарантийной эксплуатации

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" передала заказчику – китайской Jangsu Nuclear Power Corporation – энергоблок №4 Тяньваньской АЭС после двухгодичной гарантийной эксплуатации.

Протокол об окончательной приемке блока был подписан 25 декабря, сообщается на сайте инжинирингового дивизиона госкорпорации - группы ASE.

Вице-президент по проектам в Китае АО ИК "АСЭ" Алексей Банник, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что усилия теперь будут сосредоточены на других проектах – на блоках 7-8 Тяньваньской АЭС и блоках 3-4 АЭС "Сюйдапу".

Тяньваньская АЭС – крупнейший объект экономического сотрудничества России и Китая. На данный момент станция состоит из четырех энергоблоков, оснащенных российскими реакторами ВВЭР-1000. Энергоблоки №1-2 были запущены в гарантийную эксплуатацию в 2007 году. Блоки №3-4 – введены в коммерческую эксплуатацию в 2018 году.

В июне 2018 года в ходе визита президента РФ в Китай был подписан межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков №7-8 ТАЭС с реакторами ВВЭР-1200, 7 марта 2019 года в Пекине был подписан генконтракт на их сооружение. В соответствии с документом, российская сторона будет проектировать ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих блоков.

Росатом Китай

Новости

Зеленский заявил, что лично он хотел бы выйти из минских соглашений

Зеленский заявил, что лично он хотел бы выйти из минских соглашений
Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 79,3 млн

Brexit

Лондон и Брюссель достигли соглашения по отношениям после Brexit. Обобщение

Лондон и Брюссель достигли соглашения по отношениям после Brexit. Обобщение

Что случилось этой ночью: пятница, 25 декабря

WP сообщила о получении хакерами доступа к облачному сервису Microsoft

WP сообщила о получении хакерами доступа к облачному сервису Microsoft

Сирия сообщила об ударах Израиля по провинции Хама

Пандемия коронавируса

В Нигерии выявили еще один новый вариант коронавируса

В Нигерии выявили еще один новый вариант коронавируса
Brexit

В ЕС и Великобритании приветствовали соглашение об отношениях после Brexit

"Газпром" определил цену газа для Белоруссии на 2021 год "практически на уровне 2020"

Brexit

Лондон и Брюссель официально объявили о соглашении по Brexit

Лондон и Брюссель официально объявили о соглашении по Brexit
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');