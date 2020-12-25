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В странах Балтии отметили некоторое снижение суточного COVID-прироста

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В странах Балтии за минувшие сутки зарегистрировано 3932 случая коронавируса, из которых 2 691 выявлен в Литве, 666 - в Латвии и 575 - в Эстонии.

В Литве за прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 2 691 человека, 19 инфицированных скончались, сообщает в пятницу агентство BNS со ссылкой на статистический департамент.

В общей сложности с начала пандемии в Литве COVID-19 был выявлен у 126 581 человека, подтверждено выздоровление 60 946 человек. От вызываемой коронавирусом болезни в стране скончались 1 205 человек.

Накануне в Литве был отмечен антирекорд по числу суточных заражений - 3799 случаев.

В Латвии, как сообщает новостной портал Delfi.ru со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), за прошедшие сутки скончались 16 заболевших COVID-19. Всего жертвами пандемии стали 502 человека.

С начала пандемии коронавирусом в Латвии заразились 35 420 человек. Накануне было выявлено 1270 новых заражений.

В Эстонии общее число зараженных с начала пандемии составило 24 582 человека, выздоровели 15 528 человек.

За минувшие сутки скончались шесть человек с коронавирусом, сообщил в пятницу департамент здоровья. Всего с начала пандемии в стране умерли 202 заразившихся.

Накануне было выявлено 702 новых случаев заболевания.

Хроника 09 января – 25 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Балтия Литва Латвия Эстония Коронавирус

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