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Лукашенко объявил о задержании участников подготовки терактов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании преступной группы, участники которой, по его словам, готовили теракты в стране.

"Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину", - сказал Лукашенко, посещая городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска.

По его словам, "есть ещё несколько несколько группировочек", которые пользуются поддержкой из-за рубежа. "Оттуда присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно - границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле", - заявил он.

8 декабря белорусский гостелеканал СТВ сообщил, что КГБ и МВД Белоруссии задержали восьмерых участников группы, которая обвиняется в поджоге дома милиционера в Волковыске и подрыве автомобиля сотрудника правоохранительных органов в Гродно.

Лидером группы в эфире госТВ назвали бывшего политзаключенного, предпринимателя Николая Автуховича. В эфире рассказали, что во время осмотра гаража и автомобиля Автуховича и тех, кто помогал ему скрываться, нашли оружие, тротиловые шашки, гранаты, рации.

Белоруссия Александр Лукашенко

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