Суточный прирост новых случаев COVID-19 увеличился в Литве и Эстонии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В странах Балтии за минувшие сутки зарегистрировано 2697 случаев заражения коронавирусом, из них в Литве - 1773, в Латвии - 508, в Эстонии выявлено 416 случаев.

В Литве, по данным департамента статистики, за сутки скончались 15 заболевших COVID-19. С начала пандемии от коронавируса в стране скончались 1269 человек, по иным причинам умерли 632 зараженных.

Накануне, 27 декабря, было выявлено 1668 случаев COVID-19. В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 132 369 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 68 370 человек, 62 098 пациентов выздоровели.

В Латвии, как сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), за прошедшие сутки умерли 19 человек с диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 578 человек с подтвержденным коронавирусом.

Общее число выявленных случаев заражения в стране составило 36 838 случаев. Накануне суточный прирост составил 511 случаев.

В Эстонии, как сообщил в понедельник департамент здоровья, за сутки умерли шесть пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии скончались 213 заболевших.

Общее число положительных тестов на коронавирус достигло 25 808. Накануне было зафиксировано 370 заражений. На данный момент госпитализирован 431 человек.

27 декабря в Эстонии началась вакцинация населения. В первую очередь она затронет медицинский персонал. Прививка проводится доставленной в страну днем ранее первой партией вакцины (9750 доз для 4875 человек) производства компаний Pfizer и BioNTech. Также Эстония подписала соглашения с фармацевтическими производителями AstraZeneca, Jannsen Pharmaceutica NV, Curevac и Moderna по поводу поставок вакцин.

Как сообщил министр социальных дел Танель Кийк, после проведения прививок для медицинского персонала начнется вакцинация других групп риска, в том числе лиц старшего возраста, а затем и всех желающих.