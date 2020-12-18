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Военные США призвали усилить противодействие России и Китаю

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - ВМС США, Корпус морской пехоты и Береговая охрана США заявили о необходимости усилить противодействие основным угрозам стране - России и Китаю, говорится в совместном докладе этих трех родов войск, опубликованном на сайте Военно-морского института США.

Так, по словам заместителя начальника Службы береговой охраны по вопросам проведения операций контрадмирала Пэта Декуартто, в соответствии с новой стратегией, "ключевой ответственностью более 60 стран", с которыми Береговая охрана поддерживает двусторонние отношения, "будет укрепление взаимодействия и соглашений с целью сфокусироваться на главных угрозах глобальной безопасности - в первую очередь на Китае, но также и на России".

Кроме того, Декуартто заявил, что необходимо сосредоточиться на "оказании давления на эти страны, которые пытаются подорвать нормы и ущемлять права других стран и посягать на их территории". Он добавил, что также угрозу продолжают представлять Иран и КНДР и, кроме того, "транснациональные криминальные и террористические группировки".

Директор отдела стратегии и планов Корпуса морской пехоты Пол Рок в свою очередь подчеркнул, что "нынешние усилия Китая и России по модернизации (вооруженных сил - ИФ) сосредоточены на преодолении" преимуществ США, поэтому Вашингтону необходимо расширить возможности для противостояния этим усилиям.

По его словам, "как учреждение, как военно-морская служба мы признали, что у нас есть конкуренты, которые вложили значительно сил - в стратегии, операции, тактику - для действий в "пограничной зоне" - ниже уровня вооруженного конфликта; и мы можем либо уступить им эту территорию, либо мы можем попытаться адаптировать военно-морские силы, чтобы конкурировать более эффективно".

"Чтобы противостоять нам, противники отреагировали на наши очевидные военные преимущества и адаптировали свои оперативные и стратегические подходы, а также свои возможности с целью ограничить и помешать доступу и маневрам (сил США в ряде регионов мира - ИФ). Военно-морская служба должна вернуть и удерживать инициативу", - сказал Рок.

В докладе отмечается, что комплекс контрмер США должен включать в себя инвестиции в противокорабельное оружие дальнего действия, подводные вооружения, различные беспилотники, а также в расширение возможностей в киберпространстве и "возможностей в электромагнитном спектре".

В администрации США неоднократно заявляли, что основную внешнюю угрозу для США представляет Китай и Россия.

ВМС США Корпус морской пехоты Береговая охрана США США Китай

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