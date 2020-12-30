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Китай сорвал продажу властями США эксклюзивных вилл в Гонконге

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Власти Китая сорвали планы США по продаже эксклюзивного жилого комплекса в Гонконге, заявив, что подобная сделка требует их одобрения.

Жилой комплекс в фешенебельном районе Гонконга был приобретен правительством США в 1948 году, когда Гонконг еще находился под юрисдикцией Великобритании. В сентябре США договорились о продаже комплекса, в составе которого шесть малоэтажных зданий с 26 апартаментами, гонконгскому девелоперу Hang Lung Properties Ltd. за $332 млн.

Представитель американского консульства в Гонконге ранее заявлял, что продажа жилого комплекса является полностью деловым решением и частью глобальной программы реинвестиций госдепартамента США, пишет The Wall Street Journal.

Сделка между властями США и Hang Lung Properties должна была быть закрыта 30 декабря, однако этого не случилось. В среду девелопер сообщил, что департамент земельных отношений Гонконга не разрешил завершить сделку без письменного согласия правительства КНР. В департаменте отмечают, что продаваемый объект недвижимости не является коммерческим и его продажа "затрагивает международные отношения между КНР и США".

В связи с этим, Штатам необходимо подать письменную заявку не менее чем за 60 дней до планируемого момента проведения сделки с недвижимостью, а также заручиться письменным согласием китайского правительства.

США согласны с тем, что сделка с недвижимостью затрагивает дипломатические вопросы и сферу международных отношений, однако оспаривают требования китайских властей. "Требуется дополнительное время, чтобы покупатель и продавец недвижимости завершили все административные процедуры, необходимые для завершения сделки", - заявил представитель американского консульства в Гонконге.

Принятие властями КНР закона о национальной безопасности для Гонконга ранее в этом году усилило напряженность в отношениях США и Китая. Некоторое время назад администрация американского президента Дональда Трампа ввела санкции в отношении ряда китайских чиновников в связи с их действиями, подрывающими автономию Гонконга.

Китай США Гонконг

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