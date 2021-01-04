Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:47Заразились
на 03.01В России 3 236 787+24 150В мире 84 588 500+624 728

Пентагон оставляет авианосец "Нимиц" в регионе в связи с "угрозами" Ирана

Вашингтон. 4 января. INTERFAX.RU - В связи с угрозами со стороны Ирана американский авианосец "Нимиц" не будет передислоцирован и останется в районе Персидского залива, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер.

"В связи с недавними угрозами иранских лидеров в адрес президента (Дональда – ИФ) Трампа и других правительственных чиновников США я приказал американскому кораблю "Нимиц" остановить обычную передислокацию. Авианосец "Нимиц" продолжит выполнение миссии в районе ответственности Центрального командования США", - говорится в заявлении Миллера, распространенном Пентагоном.

Он добавил, что "никто не должен сомневаться в решимости Соединенных Штатов Америки".

Накануне командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран будет предпринимать одинаковые меры как против баз США, так и против арабских стран, где находятся эти объекты, в том случае, если в регионе разразится военный конфликт.

"США и сионистский режим не обеспечивают какой-либо безопасности, и, если здесь что-то случится и вспыхнет война, мы не будем делать различий между базой США и страной, где та располагается. Разумеется, эти самые арабские страны (где имеются американские базы - ИФ) примут на себя удар", - цитирует Хаджизаде агентство "Тасним".

США Иран КСИР авианосец "Нимиц" базы

Новости

Пелоси добилась переизбрания спикером Палаты представителей Конгресса США

Помпео назвал снижение расходов на оборону равносильным сговору с Россией

Что произошло за день: воскресенье, 3 января

Война санкций

Помпео посчитал попавших под санкции людей и структуры из РФ при Трампе

Помпео посчитал попавших под санкции людей и структуры из РФ при Трампе

Джонсон исключил возможность референдума о независимости Шотландии

Роспотребнадзор не исключил вирусную природу новой болезни в Конго

Роспотребнадзор не исключил вирусную природу новой болезни в Конго

Папа римский принял отставку лидера белорусских католиков

Пандемия коронавируса

В Египте разрешили применять вакцину компании Sinopharm от COVID-19

В Египте разрешили применять вакцину компании Sinopharm от COVID-19
Пандемия коронавируса

В мире выявили уже более 84,5 млн заболевших COVID-19

В мире выявили уже более 84,5 млн заболевших COVID-19

В Хэйхэ прекратили движение общественного транспорта из-за COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');