Пентагон оставляет авианосец "Нимиц" в регионе в связи с "угрозами" Ирана

Вашингтон. 4 января. INTERFAX.RU - В связи с угрозами со стороны Ирана американский авианосец "Нимиц" не будет передислоцирован и останется в районе Персидского залива, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер.

"В связи с недавними угрозами иранских лидеров в адрес президента (Дональда – ИФ) Трампа и других правительственных чиновников США я приказал американскому кораблю "Нимиц" остановить обычную передислокацию. Авианосец "Нимиц" продолжит выполнение миссии в районе ответственности Центрального командования США", - говорится в заявлении Миллера, распространенном Пентагоном.

Он добавил, что "никто не должен сомневаться в решимости Соединенных Штатов Америки".

Накануне командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран будет предпринимать одинаковые меры как против баз США, так и против арабских стран, где находятся эти объекты, в том случае, если в регионе разразится военный конфликт.

"США и сионистский режим не обеспечивают какой-либо безопасности, и, если здесь что-то случится и вспыхнет война, мы не будем делать различий между базой США и страной, где та располагается. Разумеется, эти самые арабские страны (где имеются американские базы - ИФ) примут на себя удар", - цитирует Хаджизаде агентство "Тасним".