Харрис назвала отчаянием требование Трампа по пересчету голосов в Джорджии

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Избранный вице-президент США Камала Харрис заявила, что телефонный разговор Дональда Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером стал "голосом отчаяния" президента.

Как сообщалось, накануне Трамп провел телефонный разговор с Раффенспергером. Аудиозапись беседы попала в распоряжение журналистов.

"Вы слышали об этом записанном разговоре? - спросила Харрис у собравшихся на предвыборное мероприятие для кандидатов в сенат от Демократической партии в Джорджии. "Ну, да, конечно, это был голос отчаяния, совершенно точно", - сказала она.

Харрис подчеркнула: "Это было наглое злоупотребление властью со стороны президента Соединенных Штатов".

Трамп в беседе с Раффенспергером призывал власти штата Джорджия помочь ему пересмотреть итоги президентских выборов и "найти" недостающие для его победы голоса, передают американские СМИ.