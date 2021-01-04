В Казахстане за сутки подтверждено 645 случаев заражения COVID-19

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 645 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, сообщила в понедельник межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее в республике было выявлено 714 случаев заражения COVID-19 с положительным ПЦР, умерли шесть человек.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Казахстане выздоровели 752 человека, с начала пандемии - 144 тыс. 710.

Минздрав Казахстана сообщил еще о шести случаях смерти от COVID-19 за сутки. Таким образом, с начала пандемии в стране от коронавируса умерли 2 тыс. 336 человек.