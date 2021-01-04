Дипломат РФ счел предсказуемым и обратимым решение Тегерана по урану

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Высокопоставленный российский дипломат назвал предсказуемым и обратимым шагом решение властей Ирана о возобновлении обогащения урана до 20%.

"Иран объявил о возобновлении обогащения урана до 20%. Это не сенсация. Такой шаг был предсказуем в свете недавно принятого иранским парламентом закона. Главное - он остается обратимым в рамках возможной нормализации обстановки вокруг #СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ИФ)", - написал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем твиттере в понедельник.

В другом твите российский дипломат подчеркнул, что "Россия не в восторге от дальнейшего отклонения Тегераном своих обязательств в рамках СВПД."

"Но драматизировать тут нечего. Ядерная программа остается полностью прозрачной и поддающейся проверке", - написал он. Ульянов отметил, что необходимо сосредоточиться на том, чтобы полностью выполнить эту договоренность.

Иран в понедельник возобновил обогащение урана до уровня 20%, сообщил иранским государственным СМИ официальный представитель правительства Али Рабии.

"Несколько минут назад на обогатительном комплексе в Фордо начался процесс производства урана, обогащенного до 20%", - заявил он.

Ранее о намерении повысить уровень обогащения урана до 20% Тегеран проинформировал МАГАТЭ. Глава иранского Агентства по атомной энергии Али Акбар Салехи заявил в свою очередь, что для начала процесса обогащения урана до 20%-ного уровня природный уран в центрифугах, расположенных на объекте в Фордо, должен быть заменен на материал, уже обогащенный до 4%.

По его словам, "это должно быть сделано под наблюдением МАГАТЭ". "Мы готовы к этому и начнем производство (урана, обогащенного на 20%) настолько скоро, насколько это возможно", - отметил Салехи.

В настоящее время Иран обогащает уран до 4,5%, что выше уровня, предусмотренного многосторонним соглашением по иранскому атому от 2015 года. В соответствии с этим документом он не должен превышать 3,67%. Решение об увеличении уровня обогащения было принято в Тегеране после того, как из сделки в одностороннем порядке вышли США.